"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Costco на уровне $555

"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Costco Wholesale на уровне $555 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Компания Costco уверенно отчиталась за второй квартал 2022 финансового года. Costco демонстрирует уверенные результаты в сегменте электронной коммерции, подтверждая, что крупноформатный ретейлер способен укреплять свои позиции и в этом направлении ввиду усиления конкуренции со стороны розничных интернет-компаний. Электронная продажи эмитента увеличились на 12,6% в поквартальном выражении. Важной новостью стало заявление финансового директора Ричарда Галанти о возможности повышения членских взносов", - пишут эксперты.

На взгляд аналитиков, у компании есть несколько драйверов, которые будут толкать ее котировки вверх. Во-первых, это возможность получения акционерами специальных денежных дивидендов: за последние восемь лет эмитент делал это четырежды. В последний раз Costco выплачивала их в ноябре 2020г, но операционные денежные потоки позволяют произвести специальный денежный поток.

"Еще одним катализатором роста может стать повышение членских взносов: мы считаем, что это только вопрос времени. Исторически Costco увеличивала стоимость членства каждые пять лет, а следующим летом как раз исполнится пять лет с последнего повышения. С такими высокими ставками лояльности, какими характеризуется Costco, компания, вероятно, сможет увеличить членский взнос без особого сопротивления со стороны клиентов. С учетом того, что около 75% прибыли обеспечивают именно членские взносы, повышение положительно отразится на стоимости компании", - указывают стратеги "Фридом Финанс".

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