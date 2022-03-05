Акции Zoom Video, Best Buy и Oracle будут интересны на следующей неделе - BCS Express

Акции Zoom Video, Best Buy и Oracle будут интересны на следующей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

"Провайдер сервиса видеоконференций Zoom Video Communications Inc. представил отчетность в понедельник, после закрытия торгов в США. Прогноз компании разочаровал инвесторов. Скорректированная прибыль на акцию в I квартале может составить $0,86-0,88 по сравнению с консенсус-оценкой аналитиков на уровне $1,05. Акции близки к статическому уровню поддержки $106. Пока признаков разворота бумаг не видно. При пробое $106 есть риски спуска бумаг в район $80", - отмечает Холоденко.

Компания Best Buy Co. представила отчетность в четверг, до открытия торгов в США. Скорректированная прибыль на акцию составила $2,73 - на $0,02 лучше ожиданий, выручка $16,37 млрд - на $170 млн хуже ожиданий. Акции BBY отреагировали ростом, а затем просадкой от 200-дневной скользящей средней. В перспективе возможно тестирование уровня $100, полагает аналитик BCS Express.

Ритейлер Oracle Corp. представит отчетность в четверг, после закрытия американских бирж. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $1,18. Это подразумевает рост на 1,4% (г/г). "Бумаги опускаются от уровня сопротивления $81. При негативном раскладе есть возможность опуститься в район $72", - прогнозирует Холоденко.

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