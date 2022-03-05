"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Edison International с целевой ценой на уровне $71,48 за штуку, что предполагает потенциал роста 9% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Чистая прибыль компании в 2021г показала рост на 6,2% г/г, главным фактором чего стал очередной удачно пройденный сезон лесных пожаров в штате Калифорния. По оценкам компании, вероятность существенных потерь в связи с лесными пожарами на текущий момент на 65-70% ниже по сравнению с 2018г. При этом в 2021г операционные расходы компании выросли на 8,6% на фоне скачка стоимости покупной э/э (+12,3% г/г), а также амортизации (+12,8% г/г), отмечается в комментарии.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Edison International. Планы Калифорнии по зеленому переходу предполагают масштабное строительство сетевой инфраструктуры (около $30 млрд инвестиций на горизонте до 2040г), а также хранилищ электроэнергии, что выгодно для Edison в контексте сетевого профиля бизнеса компании, - пишет аналитик Александр Ковалев. - Так, уже в августе Edison планируется ввести в эксплуатацию аккумуляторные хранилища э/э мощностью около 535 МВт. Кроме того, предложение Калифорнийской комиссии по коммунальным услугам по сокращению субсидирования установки солнечных панелей столкнулось с непониманием законодателей: в частности, республиканец Майк Томпсон заявил, что он приложит все усилия, чтобы не допустить принятия данного решения. На таком фоне мы сохраняем рекомендацию "покупать" акции EIX с целью $71,48, что соответствует потенциалу 9% от текущих котировок".

Edison International - калифорнийский электроэнергетический холдинг. Большая часть операций компании сконцентрирована в подразделении Southern California Edison Company.

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