"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Gap на уровне $22

"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Gap Inc. на уровне $220 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Отчет Gap за четвертый квартал оказался сильнее, чем за третий, - указывают эксперты инвесткомпании. - Чистый убыток значительно сократился, что дает основание рассчитывать на выход в чистую прибыль по итогам января-марта. Выручка также оказалась выше ожидаемой, во многом благодаря продажам товаров по полной цене. Gap прогнозирует увеличение товарных запасов на 20% к концу первого квартала, что позволит ей возобновить проведение маркетинговых акций для повышения лояльности покупателей. Динамика сопоставимых продаж остается умеренно позитивной и пока не внушает большого оптимизма. Мы наблюдаем улучшение финансового положения компании, однако не ждем, что в ближайшие полгода ситуация кардинально изменится".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.