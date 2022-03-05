Текущая ситуация резко увеличит роль Китая в мировой экономике в целом и юаня в частности - "Солид Брокер"

Текущая ситуация будет резко увеличивать роль Китая в мировой экономике в целом и его валюты в частности, отмечается в комментарии "Солид Брокер".

Складывающаяся в мировой экономике вследствие масштабных антироссийских санкций ситуация может ускорить поиск и развитие альтернативы для существующей уже много лет инфраструктуры международных платежей, в которой доминирует американский доллар, сказал Джером Пауэлл, глава Федеральной Резервной Системы США. Москва и Пекин стараются переходить в двусторонней торговле на национальные валюты, рубль и юань соответственно. На днях "Газпром нефть" первой из российских компаний полностью перевела в юани взаиморасчёты при заправке рейсов российских авиакомпаний на территории Китая.

"По нашему мнению, мы сейчас являемся свидетелями глобальных сдвигов в мировой экономике. Текущая ситуация будет резко увеличивать роль Китая в мировой экономике в целом и его валюты в частности. Заморозка активов ЦБ РФ может подорвать доверие других стран к текущей финансовой системе. Считаем, что в ближайшее десятилетие мы будем наблюдать 2 процесса, причем независимо от того, как закончится ситуация на Украине: дедолларизация ("деевровизация") и деглобализация", - пишут эксперты "Солид Брокер".

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