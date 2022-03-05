Рынок не ожидает долгосрочного сохранения высоких цен на нефть - "Атон"

Рынок не ожидает сохранения высоких цен на нефть в долгосрочной перспективе, считает партнер, руководитель инвестиционного департамента УК "Атон-менеджмент" Евгений Малыхин.

"Несмотря на многолетние максимумы котировок нефти марки Brent, 2-летний форвард находится ниже уровней 2010-2013 годов. Это говорит о том, что инвесторы не ожидают прекращения экспорта из России, а рынок не ожидает сохранения таких цен в долгосрочной перспективе", - пишет эксперт в комментарии.

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