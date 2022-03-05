Возможен подъем цены золота к $2000/унц. в ближайшее время - "Велес Капитал"

Стоимость золота вернулась в район $1970 за тройскую унцию на фоне общемирового ухода от риска и может проверить на прочность уровень $2000 до ближайшего заседания ФРС (15-16 марта 2022 года), говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

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