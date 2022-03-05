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Главная / Аналитикам / Аналитика / Риски ослабления рубля к уровням около 125 руб./$1 сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"
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05 марта 2022 года 11:40
Риски ослабления рубля к уровням около 125 руб./$1 сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"
Риски ослабления рубля по отношению к доллару США к уровням около 125 руб./$1 в ближайшее время сохраняются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Продолжающееся экономическое давление и перспективы введения новых санкций пока не позволяют курсу пары USD/RUB закрепиться на более низких уровнях. Сообщается, что на выходных состоится третий раунд переговоров Россия-Украина, и инвесторы продолжат следить за геополитическими новостями. Пока сложно ожидать заметного ослабления геополитического напряжения, и риски роста курса к новым максимумам в районе 125 руб./$1 сохраняются", - отмечают эксперты банка в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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