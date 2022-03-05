Рубль, вероятно, начнет торги на следующей неделе в диапазоне 110-120 руб./$1 - ПСБ

Рубль, вероятно, начнет торги на следующей неделе в диапазоне 110-120 руб./$1, говорится в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

Объем торгов на валютном рынке в пятницу снизился в два раза по отношению к четвергу на фоне решения Банка России о введении 12% комиссии на покупку доллара для юридических лиц, на что курс доллара отреагировал легким снижением, констатирует эксперт банка. Также он отмечает, что при этом и комиссионные для физлиц были понижены до 12% с 30%, объявленных ранее.

"Отметим, что поддержка национальной валюте от экспортеров выглядит ограниченной - нефть марки Urals торгуется с ощутимой премией к нефти марки Brent, что говорит о меньшем спросе на отечественное сырье. В субботу по решению ЦБ торги на всех российских финансовых рынках проводиться не будут. Курс доллара на текущей неделе на фоне высокой волатильности проторговывал диапазон 98-118 руб./$1. Ключевым фактором ослабления национальной валюты выступал резко растущий показатель странового риска, а именно 5-летний CDS, который 1 марта приближался к 2000 пунктов, а 4 марта слегка скорректировался до 1600 пунктов, - указывает Жильников. - Драйвером взлета кредитного дефолтного свопа являлась геополитическая напряженность, результирующая в жестких санкциях в адрес РФ. При этом стоит понимать, что все значения данного показателя выше 1200 пунктов означают технический дефолт для страны в рамках внешнего долга".

Ослабление рубля активно пытается сдержать Банк России, констатирует аналитик ПСБ - были проведены валютные интервенции, ограничены короткие позиции, повышена ключевая ставка до 20% годовых и введены дополнительные брокерские комиссии на покупку доллара. Минфин также обязал перенаправлять 80% экспортной выручки на продажу валюты для поддержания рыночной стабильности. "Эти факторы вкупе делают рубль более фундаментально привязанной и регулируемой валютой, нежели спекулятивной. Ориентируемся, что следующую неделю курс доллара может начать в диапазоне 110-120 руб./$1", - пишет эксперт банка.

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