"Финам" рекомендует покупать акции SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

"Финам" повысил рекомендацию для акций SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Американский нефтесервисный сектор восстанавливается от кризиса существенно медленнее, чем нефтегазовая индустрия в целом. Это связано с временной осторожностью американских нефтяников в плане инвестиций, которая, однако, постепенно сходит на нет благодаря высоким ценам на нефть. На этом фоне менеджмент крупнейших нефтесервисных компаний ожидает многолетнего растущего цикла в отрасли. Отметим, что дополнительной привлекательности ETF добавляет желание западных стран на среднесрочном горизонте снизить зависимость от российской нефти", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

Аналитики "Финама" повышают рекомендацию по SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF с "держать" до "покупать" и увеличивают целевую цену до $85,0 на горизонте 12 мес. Апсайд составляет 27,8%. Кауфман подчеркивает, что повышение рекомендации связано с ростом цен на нефть и напряженной ситуацией на Украине, что может провоцировать американских нефтяников увеличить расходы на разведку и добычу.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services - ETF, нацеленный на инвестиции в акции американского нефтесервисного сектора. Особенностью данного фонда является равенство весов на каждой ребалансировке. Это позволяет повысить уровень диверсификации, а также выигрывать от роста не только крупнейших компаний сектора, но и небольших представителей индустрии.

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