"Финам" повысил прогнозную цену акций Medtronic до $142,3

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Medtronic PLC до $142,3 за штуку на конец фискального 2023 года (30 апреля 2023 года), что предполагает потенциал роста 32,1% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

"Гигант медтеха Medtronic за историю своей деятельности произвел далеко не одну революцию в медицине - компания создала хирургических роботов, крайне важных в минимально инвазивной хирургии, а также разработала первую "искусственную поджелудочную железу", ставшую настоящим спасением для страдающих диабетом. Признанным авторитетом Medtronic обладает и в области кардиохирургии - миллионы людей во всем мире живут дольше и здоровее благодаря девайсам компании в сердечно-сосудистой области. Пандемия не лучшим образом отразилась на финансовых результатах компании, но стабилизация эпидемиологической обстановки способна вернуть эмитенту возможности роста в полной мере", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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