Дивидендные выплаты - вероятный драйвер роста цены акций Kroger - "Фридом Финанс"

Драйвером дальнейшего роста цены акций Kroger Co. могут стать дивидендные выплаты, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

Результаты одной из крупнейших американских сетей продуктовых магазинов Kroger за четвертый квартал 2021 года превзошли ожидания инвестсообщества, констатируют эксперты. При этом, по их мнению, можно ожидать замедления продаж ритейлера в 2022 году.

"Несмотря на невысокие темпы роста выручки, компания активно занимается развитием цифровых каналов продаж, а также расширением линейки сервисов, таких как доставка и продажа цветов. Кроме того, Kroger обладает значительными свободными денежными потоками и регулярно возвращает их акционерам в виде обратного выкупа и дивидендных выплат. Мы полагаем, что фактор регулярного многолетнего повышения дивидендов будет достаточным драйвером для дальнейшего роста акций. Наша целевая цена по акциям эмитента - $57 за штуку", - отмечают аналитики "Фридом Финанс".

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