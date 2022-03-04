"Финам" снизил прогнозную цену акций PPL до $29,3

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций PPL Corp. с $33 до $29,3 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 15,94% от текущего уровня c учетом дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

"Котировки акций PPL в последние недели отреагировали резким падением на новость о сокращении дивидендов. Компания выбыла из лидеров по дивидендной доходности в США (3,29% NTM), но продолжает оставаться неплохим вариантом на фоне "дешевых" мультипликаторов. Скорое закрытие сделки по приобретению сетевых активов в штате Род-Айленд, недооценка относительно сектора и широкого рынка, а также нетипичный для отрасли buyback укрепляют кейс компании", - отмечает аналитик Александр Ковалев.

PPL Corp. - американский коммунальный холдинг, занимающийся генерацией, передачей, распределением и сбытом электроэнергии и газа в штатах Пенсильвания, Кентукки и Вирджиния.

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