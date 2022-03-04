Рубль, вероятно, пока продолжит торги в широком диапазоне 95-120 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Уровни курса пары USD/RUB в настоящее время всецело определяются геополитическими новостями и действиями ЦБ РФ - по мере поступления новостей курс национальной валюты, вероятно, продолжит показывать высокие уровни волатильности, двигаясь в широком диапазоне 95-120 руб./$1, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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