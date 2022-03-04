S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 4320-4420п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4320-4420 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 удерживается в диапазоне 4300-4400 пунктов пятую торговую сессию подряд. 2 марта на фоне восстановления бенчмарка RSI вернулся к нейтральному уровню. Индикатор MACD указывает на краткосрочное преодоление "медвежьего" тренда, однако позиции "быков" все еще заметно слабее. Краткосрочный тренд сохраняет нисходящую направленность в преддверии ужесточения финансовых условий и усиления рыночных рисков: вчера наблюдался отскок от верхней границы нисходящего канала, что может повлечь краткосрочный разворот к снижению. Ближайшая поддержка расположена на уровне 4280 пунктов", - пишут аналитики инвесткомпании.

Эксперты также обращают внимание на динамику котировок нефти: "Нефть марки WTI накануне утром подешевела после сообщения о том, что ядерная сделка с Ираном может быть подписана в течение следующих 72 часов. В этом случае Иран получит возможность экспортировать больше углеводородного сырья. По словам министра нефти страны поставки могут быть увеличены до 2 млн баррелей в сутки в течение двух месяцев после заключения сделки".

Аналитики констатируют, что ранее нефть марки WTI поднялась выше $116 за баррель, самого высокого уровня со времен "Арабской весны". Агентство Bloomberg сообщило, что Конгресс рассматривает дополнительные варианты прекращения импорта российской нефти и газа в США. В результате соответствующих решений палаты представителей генеральная лицензия Минфина США на совершение операций с энергоресурсами российскими банками может быть приостановлена.

По мнению экспертов, единственный способ снижения цен на нефть - это ослабление спроса. В Energy Aspects, представителей которого цитирует Bloomberg, считают, что жидкое углеводородное сырье может подорожать до $170-180 за баррель, прежде чем спрос на него начнет падать. Аналитики BofA и JP Morgan придерживаются примерно того же мнения при условии дальнейшего падения объема поставок из РФ.

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