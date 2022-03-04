Котировки нефтяных фьючерсов сохраняют потенциал роста к $120/бар. - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов сохраняют потенциал роста к $120 за баррель Brent, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг в моменте достигали $119,80/барр., обновив максимумы с 2012 года. Впрочем, по итогам дня они снизились на 2,19% до $110,46/барр. Снижение котировок было связано с сообщениями о том, что нефтяные санкции с Ирана будут сняты уже в ближайшее время. В пятницу фьючерсы Brent растут на 0,35% и торгуются около $110,85/барр. Вечером традиционно публикуются недельные данные по числу буровых установок в США от Baker Hughes. Однако динамику котировок будут определять в первую очередь геополитические новости и сообщения о прогрессе в иранских переговорах. В целом в связи с опасениями перебоев в поставках российских энергоресурсов у фьючерсов Brent остается потенциал к росту в сторону $120/барр., хоть и новости о снятии санкций с Ирана могут на время вернуть котировки ниже $110/барр.", - пишут аналитики банка.

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