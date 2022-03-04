Главное препятствие роста курса рубля - длительные выходные и нарастание политических рисков - "Алор Брокер"

Главным препятствием роста курса рубля в пятницу являются длительные предстоящие выходные и нарастание политических рисков, полагает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль снова начал день с роста. В первый час торгов пара доллар-рубль расчетами "сегодня" подбиралась к "круглой" отметке 100, но штурмовать ее не решилась. Но если в последние два дня в первые минуты торгов тут же появлялся сильный спрос на валюту, то сегодня такого не происходит. Основная причина укрепления рубля кроется в распоряжении Банка России взимать 12-процентную комиссию за покупку валюты со всех участников торгов. Вчера комиссия в 30% действовала только при покупке долларов, евро и фунтов стерлингов частными клиентами. Теперь многие задумаются, насколько реально им нужна валюта, а данный сегмент рынка стал совсем неинтересен для валютных спекулянтов", - пишет эксперт.

Антонов допускает, что, возможно, на российский валютный рынок все-таки начала поступать экспортная валютная выручка, 80% которой экспортеры обязаны продавать. В четверг Минфин США разъяснил, что оплату поставок из России энергоносителей можно осуществлять даже по схемам с участием попавших под санкции российских банков.

"При этом котировки пары доллар-рубль расчетами "завтра" по-прежнему ниже, чем расчетами "сегодня", - констатирует аналитик инвесткомпании. - Обычно происходит наоборот, поскольку в курс "завтрашних" расчетов закладывается стоимость денег. Текущая ситуация говорит о том, что спрос на доллары и евро формируется насущными потребностями участников торгов, и в меньшей степени - ожиданиями дальнейшей девальвации".

Fitch и Moody's вчера снизили кредитный рейтинг России сразу на 6 ступеней. Вслед за этим последует снижение рейтингов и корпоративных заемщиков, что сделает для них западный рынок капитала недоступным даже по формальным признакам, подчеркивает Антонов.

"Пока сложно сказать, как будут в этих условиях расплачиваться по евробондам заемщики и будут ли они это делать вообще. В таких условиях не рекомендуем приобретать еврооблигации российских эмитентов, которые ранее были лучшей и наиболее эффективной защитой капитала от девальвации рубля. Московская биржа сообщила о неторговых днях с 5 по 8 марта включительно. Столь длительные выходные и нарастание политических рисков будут сегодня главным препятствиями для роста курса рубля", - полагает эксперт "Алор Брокер".

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