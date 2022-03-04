Возможно, инвесторы смогут "поймать ценовое цунами" после открытия торгов акциями РФ - ITI Capital

Возможно, после открытия торгов акциями РФ инвесторы смогут "поймать ценовое цунами" - зайти на "волне покупок" и купить акции на очень выгодных уровнях, полагает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

"Капитализация российского фондового рынка с начала года упала более чем на $570 млрд, т.е. на 85%, с докризисного уровня, российский фондовой рынок за рубежом (offshore) "заморожен" и обесценен, - подчеркивает Луцко. - Ожидаемая чистая прибыль большинства российских компаний за 2021г более чем в 10 раз превосходит их капитализацию (средний показатель в мире - 40-50% от капитализации ). Страна находится на грани первого в своей истории дефолта по валютным обязательствам".

На взгляд эксперта, для инвесторов в российский рынок акций и облигаций есть две новости - плохая и хорошая.

"Начнём традиционно с плохой - как только откроется российский рынок, иностранцы будут активно продавать/закрывать позиции в индексных фондах акций, в частности в MSCI Russia, FTSE Russell и прочих (которые уже объявили об исключении российских акций из глобальных индексов с 7 марта 2022г) Отток средств превысит $40 млрд, по нашим оценкам. Отток с рынка облигаций составит дополнительно примерно $33 млрд из-за ухода таких гигантов как JPM EMBI, хотя вес российских бумаг в индексе не превышает 3%", - прогнозирует стратег инвесткомпании.

Российские риски иностранных держателей до переоценки международными фондами, банками и СП превышают $200 млрд, их убытки, по оценке эксперта, могут превзойти $100 млрд. Первые потери и причина падения рынка в начале работы - это закрытие "длинных позиций" на рынке акций и облигаций, что приведет падению капитализации российского рынка более чем на 40%, отмечает Луцко.

"Хорошая новость заключается в том, что после ухода с рынка иностранцев, а они уже избавились от российских депозитарных расписок, ВЭБ истратит на покупку российских акций и облигаций ?1 трлн, что будет вполне достаточно для переоценки рынка. На этой "волне покупок" можно зайти на рынок и приобрести бумаги на очень выгодных уровнях, получить рекордный доход за короткий период времени. При этом все основные риски и самые "жесткие" санкции уже будут заложены в цены. После этого, мы надеемся, рынок получит поддержку за счет деэскалации и снятия самых "жестких" санкций. Поэтому инвесторы смогут "поймать ценовое цунами" на растущем рынке", - указывает аналитик ITI Capital.

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