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04 марта 2022 года 11:03
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут: - розничные продажи еврозоны в январе (13:00 МСК); - отчет по рынку труда США за январь (16:30 МСК); - финансовые результаты "Магнита", "Мосэнерго", "Ростелекома" и "Московской биржи" за 2021 год по МСФО, "Юнипро" - по РСБУ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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04 марта 2022 года 18:35
"Финам" повысил рекомендацию для акций SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Американский нефтесервисный сектор восстанавливается от кризиса существенно медленнее, чем нефтегазовая индустрия в целом. Это связано... читать дальше
.04 марта 2022 года 18:03
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Medtronic PLC до $142,3 за штуку на конец фискального 2023 года (30 апреля 2023 года), что предполагает потенциал роста 32,1% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была... читать дальше
.04 марта 2022 года 17:39
Драйвером дальнейшего роста цены акций Kroger Co. могут стать дивидендные выплаты, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". Результаты одной из крупнейших американских сетей продуктовых магазинов Kroger за четвертый квартал 2021 года превзошли ожидания инвестсообщества,... читать дальше
.04 марта 2022 года 17:12
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций PPL Corp. с $33 до $29,3 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 15,94% от текущего уровня c учетом дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена... читать дальше
.04 марта 2022 года 16:33
Дальнейший рост котировок акций Kroger Co. маловероятен, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Мы положительно расцениваем отчетность Kroger за 4К21 и прогнозы компании по прибыли на 2022 год и считаем заявленные эмитентом цели достижимыми. Однако инвесторы, на наш взгляд, уже в... читать дальше
.04 марта 2022 года 16:08
Возможен рост цены акций Broadcom в ближайшее время на фоне отчетности эмитента, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Котировки акций Broadcom выросли в ходе расширенной торговой сессии в четверг на 2,5% после публикации сильной отчетности за 4К21, согласно которой чистая прибыль... читать дальше
.04 марта 2022 года 15:43
Уровни курса пары USD/RUB в настоящее время всецело определяются геополитическими новостями и действиями ЦБ РФ - по мере поступления новостей курс национальной валюты, вероятно, продолжит показывать высокие уровни волатильности, двигаясь в широком диапазоне 95-120 руб./$1, говорится в комментарии... читать дальше
.04 марта 2022 года 15:16
"Фридом Финанс" подтверждает прогнозную стоимость акций Cardlytics Inc. на уровне $70 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. " Специализирующаяся на размещении таргетированной рекламы в приложениях крупных банков корпорация Cardlytics 1 марта отчиталась за IV... читать дальше
.04 марта 2022 года 14:39
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4320-4420 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 удерживается в диапазоне 4300-4400 пунктов пятую торговую сессию подряд. 2 марта на фоне восстановления бенчмарка... читать дальше
.04 марта 2022 года 14:01
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Valero Energy с целью $108 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28%, стоп-приказ: $71, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что цена нефти марки WTI... читать дальше
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