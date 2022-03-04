Покупка ОФЗ на средства ФНБ окажет поддержку котировкам на вторичном рынке - ПСБ

Покупка ОФЗ на средства ФНБ окажет поддержку котировкам на вторичном рынке и позволит Минфину размещать новый госдолг при слабом рыночном спросе, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"3 марта бюджетный комитет одобрил возможность размещения средств ФНБ в ОФЗ и акции российских компаний. На заседание Госдумы законопроект планируется вынести 4 марта, причем не исключено, что уже в пятницу проект будет принят во втором и третьем чтении. Ранее сообщалось, что на эти цели планируется выделить 1 трлн руб. Покупка ОФЗ на средства ФНБ окажет поддержку котировкам на вторичном рынке. Также это позволит Минфину размещать новый госдолг при слабом рыночном спросе", - отмечает эксперт банка.

Помимо этого, законопроект предполагает остановку действия бюджетного правила, что позволит использовать дополнительные нефтегазовые доходы на финансирование текущих расходов. По мнению Монастыршина, это снизит потребности Минфина в новых заимствованиях и увеличит возможности правительства в реализации дополнительных расходов на поддержку экономики.

"Повышение ставок по депозитам начало позитивно отражаться на ликвидности банковского сектора. Банки сообщают о возвращении средств клиентов. На этом фоне ставки Mosprime на срок 2-6 месяцев в четверг снизились на 10 - 20 б.п. Структурный дефицит ликвидности вчера увеличился всего на 0,1 трлн руб., тогда как за два предыдущих дня (1-2 марта) структурный дефицит вырос на 4 трлн руб. Возвращение средств клиентов расширит ресурсную базу банков и возможности инвестирования в ОФЗ", - полагает аналитик ПСБ.

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