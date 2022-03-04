Рубль, вероятно, начнет торги пятницы в диапазоне 100-110 руб./$1 - "Алго Капитал"

Рубль, вероятно, начнет торговую сессию в пятницу в диапазоне 100-110 руб./$1, говорится в комментарии старшего риск-менеджера инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталия Манжоса.

"Мы ожидаем открытия валютных торгов в России с отклонением курса доллара США в пределах 6%, в диапазоне 100-110 руб./$1. Заградительная комиссия для физических и юридических лиц в размере 12% (с 4 марта) при покупке долларов и евро на бирже будет способствовать охлаждению спекулятивной активности на валютном рынке. Поэтому внутри дня курс доллара США способен понизиться до значимого уровня 100 руб./$1. Возможно, он сдвинется несколько ниже", - указывает эксперт.

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