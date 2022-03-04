Цена нефти, возможно, краткосрочно останется выше $110/барр. - BCS Express

Цена нефти марки Brent, возможно, останется выше уровня в $110 за баррель в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Ситуация по-прежнему располагает к сохранению высоких цен на нефть, что поддерживает восстановление котировок в пятницу утром. В США рассматривается законопроект об отказе от поставок российской нефти. Решение не принято, но неопределенность тревожит участников рынка. Однако в условиях и без того высоких цен на топливо отказ от российской нефти может ухудшить ситуацию и вызвать недовольство потребителей в США. Такое решение может ударить по рейтингам администрации президента, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Кроме того, российская нефть обладает определенными химическими свойствами, которые делают ее оптимальной для целого ряда НПЗ, в том числе работавших ранее с венесуэльской нефтью. Подыскать замену может быть не так просто. На краткосрочном горизонте цена может оставаться выше $110 за баррель нефти марки Brent".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.