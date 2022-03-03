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03 марта 2022 года 19:00
"Финам" понизил целевую цену акций Chinasoft до HKD 11,50
"Финам" понизил целевую цену акций Chinasoft International с HKD 16,33 до HKD 11,50 на следующие 12 месяцев, сохраняя рекомендацию "покупать", отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Давление на акции Chinasoft во второй половине 2021г оказывало ужесточение регулирования в технологическом секторе КНР со стороны правительства страны, а также осторожное отношение иностранных инвесторов к китайским активам. В последние месяцы негатива добавили опасения, что Chinasoft по результатам 2021г не достигнет своих прогнозов по прибыли из-за слабых результатов компании Huawei, которая в 2021г впервые за последнее десятилетие зафиксировала падение выручки из-за санкций США", - пишет аналитик Ксения Лапшина. Тем не менее, эксперт оптимистично оценивает перспективы бизнеса Chinasoft, полагая, что на горизонте до 2023г среднегодовые темпы роста выручки компании, вероятно, останутся выше 20%. Кроме того, на фоне резко возросших рисков российского фондового рынка часть средств инвесторов может быть перераспределена между другими развивающимися рынками, в том числе и китайским, что поддержит бумаги Chinasoft. "Мы сохраняем рекомендацию "Покупать" по акциям Chinasoft International, но понижаем целевую цену с HKD 16,33 до HKD 11,50 на следующие 12 мес. Потенциал роста с текущего уровня составляет 65%", - указывает эксперт "Финама". Chinasoft International - крупная китайская технологическая компания, провайдер IT-сервисов и управленческих и технологических бизнес-решений для частных и государственных предприятий, разработчик ПО. Также Chinasoft является облачным брокером и оказывает услуги облачного консалтинга. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: КИТАЙ-CHINASOFT-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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