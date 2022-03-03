"Открытие Инвестиции" приостанавливает рекомендации по инвестидеям для зарубежных акций и бондов

"Открытие Инвестиции" приостанавливает рекомендации в отношении инвестиционных идей по акциям и еврооблигациям зарубежных эмитентов в связи со сложившейся на рынках ситуацией, сообщается в комментарии.

"По техническим причинам мы приостанавливаем действие наших аналитических рекомендаций в отношении открытых инвестиционных идей по еврооблигациям и акциям зарубежных эмитентов. Мы продолжим осуществлять мониторинг новостного фона вокруг эмитентов и проводить анализ отчетности, информируя клиентов о существенных фактах, способных оказать влияние на фундаментальную стоимость", - пишут аналитики. - Торговля иностранным ценными бумагами на текущий момент ограничена действием уже введенных санкций против России и её финансовых институтов и пакета контрсанкций. По мере устранения преград в работе мы вернемся к полному аналитическому покрытию наших инвестиционных идей, включая актуализацию инвестиционных рекомендаций и целевых цен".

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