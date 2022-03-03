Дивдоходность акций ЛУКОЙЛа за 2021г может составить 17,8% - ПСБ

Дивидендная доходность акций "ЛУКОЙЛа" по итогам 2021 года может составить 17,8%, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"ЛУКОЙЛ" в среду представил финансовую отчетность по МСФО за 4К21. Компания ожидаемо нарастила ключевые финансовые показатели благодаря высоким ценам на нефть и нефтепродукты, а также за счет увеличения добычи. Исходя из результатов, эмитент может выплатить финальные дивиденды акционерам в размере 537 руб./акция, что предполагает доходность 10,9%. С учетом выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2021 года в размере 340 руб./акция совокупные дивиденды за 2021 года могут составить 877 руб./акция (годовая доходность формируется на уровне 17,8%). Вследствие высокой неопределенности в экономике целевая цена по акциям "ЛУКОЙЛа" находится на пересмотре", - отмечают аналитики банка.

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