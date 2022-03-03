Вероятно снижение цены акций Snowflake в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятно продолжение снижения котировок акций Snowflake Inc. в ближайшее время, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Котировки акций Snowflake упали в ходе расширенных торгов в среду на 23%, после того как компания заявила, что темпы роста ее продаж в финансовом 2023 году замедлятся до 66% г/г с 106% г/г в финансовом 2022 году, при этом операционная рентабельность составит 1% при прогнозируемых рынком 4,5%. На наш взгляд, новость негативна для компании, и мы ожидаем дальнейшего снижения стоимости ее бумаг", - пишут эксперты.

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