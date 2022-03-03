"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Boeing с целью $240

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Boeing Co. с целью $240 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,28%, стоп-приказ: $178, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Boeing - ведущая мировая авиакосмическая корпорация и крупнейший производитель пассажирских самолетов. За 2021 год компания получила заказы на 909 самолетов. В январе 2022 года заказ на 100 самолетов Boeing сделала Allegiant Air. Производитель также получил контракт от Минобороны Великобритании на сумму 460 млн фунтов стерлингов. Все это говорит о высоком спросе на продукцию эмитента", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения в текущий момент идет консолидация возле уровня поддержки $185. Цены подошли достаточно близко и продолжают формировать отскок. Мы рекомендуем открывать позицию от текущих уровней объемом 10% от портфеля и выставлением стоп-заявки на уровне $178", - указывают в инвесткомпании.

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