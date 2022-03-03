"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции First Solar с прогнозной ценой $96

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции First Solar Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $96 за штуку на фоне вышедшей отчетности эмитента за четвертый квартал 2021 года и прогнозов компании на 2022 год, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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