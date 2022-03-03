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03 марта 2022 года 15:06
Положение АЛРОСА остается устойчивым - Альфа-банк
Положение "АЛРОСА" остается устойчивым в виду того, что у компании низкий долг, а денежный баланс на 71% номинирован в долларах, отмечается в обзоре Альфа-банка. "Положение "АЛРОСА" остается устойчивым - у компании низкий долг, денежный баланс на 71% номинирован в долларах. Тот факт, что компания включена в санкционный список, может оказать некоторое давление на рынок, который в данный момент испытывает дефицит алмазного сырья. Любые ограничения в отношении экспорта алмазного сырья подорвут устойчивость всей алмазной цепочки стоимости, в которой "АЛРОСА" занимает лидирующее положение вместе с De Beers Anglo American", - пишут аналитики Борис Красноженов и Юлия Толстых. По данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC), задержки платежей из-за отключения российских банков от SWIFT могут привести к задержкам поставок алмазного сырья на 2-3 недели. Аналитики подчеркивают, что большая часть физических объемов алмазного сырья "АЛРОСА" поставляется огранщикам в Индии, хотя основная часть рублевой выручки, или 36%, исходя из результатов за 2021г, приходится на Бельгию. Пока Индия занимает нейтральную позицию в конфликте. "Помимо SWIFT, американским компаниям и гражданам запрещается заключать сделки на российском долговом рынке сроком более чем на 14 дней с "АЛРОСА". То есть речи о полной заморозке активов или запрете на ведение любого бизнеса с компанией не идет", - уточняют Красноженов и Толстых. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЛРОСА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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.03 марта 2022 года 13:41
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