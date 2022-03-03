S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 4350-4410п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4350-4410 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 удерживается в диапазоне 4300-4384 пунктов четвертую торговую сессию подряд. 2 марта на фоне восстановления бенчмарка RSI вернулся к нейтральному уровню. Индикатор MACD указывает на краткосрочное преодоление "медвежьего" тренда, однако позиции "быков" все еще заметно слабее. Не исключается возможность достижения ближайшего сопротивления на уровне 200-дневной скользящей средней, расположенной на отметке 4460 пунктов. Тем не менее, среднесрочный тренд сохраняет нисходящую направленность в преддверии ужесточения финансовых условий и усиления рыночных рисков", - пишут аналитики инвесткомпании.

Эксперты отмечают, что 2 марта во время выступления перед Конгрессом США глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил план по повышению базовой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в марте, оправдав ожидания рынка. Сокращение баланса, как и прогнозировалось, начнется после подъема ставок и, по заявлениям регулятора, будет осуществляться посредством корректировки реинвестиций в активы и прозрачно для рынка.

"По мнению членов FOMC, рост цен достигнет пика в текущем году, - указывают аналитики "Фридом Финанс". - При сохранении высокой инфляции регулятор готов расширить целевой диапазон ставки. Давление на цены окажет удорожание энергоносителей и усугубление логистических проблем на фоне геополитической напряженности. По мнению Джерома Пауэлла, регулятору надлежит соблюдать особенную осторожность, поскольку краткосрочные последствия ситуации в Украине и введенных в отношении РФ санкций неопределенны, а ужесточение монетарных условий может негативно сказаться на реальной экономике. Таким образом, заявления главы ФРС звучали заметно мягче в сравнении с риторикой его коллег - Джима Булларда и Кристофера Уоллера. По данным CME FedWatch, рыночные оценки вероятности повышения ставки на 50 б.п. упали с 13% до 2%".

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