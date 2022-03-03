Перспективы РусАла выглядят привлекательно при отсутствии серьезных санкций - BCS Express

Перспективы цены акций "РусАла" выглядят привлекательно при условии отсутствия в дальнейшем серьезных санкций, говорится в комментарии BCS Express.

"Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) обновляют максимумы. Цена за тонну превышает $3200. Акции "РусАла" растут на бирже в Гонконге. Ситуация на рынке алюминия и до геополитического обострения была напряженной. В начале февраля "РусАл" прогнозировал дефицит поставок алюминия в 2022г в районе 1,6-1,7 млн тонн. Главным образом это будет связано с сокращением производства в Китае. Дефицит вне Китая ожидается скромнее, около 300 тыс. тонн. Геополитическая напряженность может осложнить ситуацию на рынке и подстегнуть рост цен реализации. При таких вводных складские запасы алюминия могут продолжать снижаться, а цены на металл будут оставаться высокими", - отмечают эксперты инвесткомпании.

По их мнению, в случае отсутствия серьезных санкций для "РусАла" перспективы действительно выглядят привлекательно. В условиях дорогого алюминия и слабого рубля компания может заработать рекордную прибыль, что позволит ей сократить долговую нагрузку и профинансировать инвестиционную программу.

"Делевередж и рост свободного денежного потока на долю акционеров может способствовать переоценке капитализации компании. В будущем компания может вернуться к выплате дивидендов, что также будет способствовать оптимизму инвесторов в отношении акций. Фактором неопределенности остается геополитическая конъюнктура. Сохранение неопределенности на длительном временном промежутке может сдерживать рост акций и способствовать более широкому дисконту к зарубежным представителям отрасли. Тем не менее по отношению к российскому рынку в целом акции компании в 2022г могут быть сильнее", - прогнозируют аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.