Введение комиссии 30% на покупку долларов и евро на бирже необходимо для поддержки курса рубля - "Солид Брокер"

Введение комиссии 30% на покупку долларов и евро на бирже необходимо для поддержки курса рубля, отмечается в комментарии "Солид Брокер".

"Мы считаем, что данная мера необходима для сдерживания ослабления курса национальной валюты. В условиях ограниченного импорта торговый баланс будет смещаться в сторону профицита, а это окажет поддержку курсу. Не исключаем, что текущие курсы доллара и евро станут локальными максимумами", - пишут аналитики инвесткомпании.

Сбербанк заявил, что после подъёма ключевой ставки получил приток средств в валюте и рублях более 1 трлн руб., а в офисах "Газпромбанка" наблюдается беспрецедентный поток новых и действующих клиентов. Таким образом, ЦБ сделал всё, чтобы население не покупало валюту, а сохраняло сбережения в банках, тем самым поддерживая и сами банки, подчеркивают эксперты.

Она полагают, что текущая ситуация может спровоцировать подрыв всей мировой финансовой системы. В ближайшее время ожидаем рост оборота юаня между странами, поэтому аналитики советуют обратить внимание на эту валюту. К тому же инфляция в Китае сейчас ниже, чем в ЕС и США, что, по мнению экспертов "Открытие Брокер", говорит о высокой устойчивости китайской экономики.

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