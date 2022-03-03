"Финам" рекомендует покупать акции Eli Lilly с прогнозной ценой $298,9

"Финам" рекомендует покупать акции Eli Lilly and Co. с прогнозной стоимостью на уровне $298,9 за штуку на март 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Американская фармацевтическая компания Eli Lilly поставила перед собой амбициозную цель, имеющую большое значение для человечества - излечить болезнь Альцгеймера. Ключевой экспериментальный препарат компании donanemab уже показал хорошие результаты в замедлении этого неврологического дегенеративного недуга, и в перспективе ближайших полутора лет у компании есть шансы довести его до коммерциализации. Кроме того, у эмитента устоявшиеся позиции на рынке лекарственной терапии диабета, являющегося одним из главных направлений ее разработок", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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