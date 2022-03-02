Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку долгосрочных перспектив цены акций "Полюса", сообщается в комментарии банка.

"Полюс" представил 2 марта финансовые результаты за IV квартал 2021г. За отчётный период выручка и EBITDA компании снизились как в квартальном, так и в годовом сравнении, отмечается в комментарии.

"Однако опубликованные результаты поддерживают наш позитивный взгляд на бизнес "Полюса", - пишет аналитик Алексей Головинов. - На наш взгляд, 2022г будет непростым для "Полюса", основной риск, это введение новых санкций со стороны западных стран. Это может привести к нарушению цепочек поставок, а также значительно осложнить реализацию инвестиционных программ. Отметим сообщение компании, согласно которому объявленные санкции после 24 февраля текущего года не оказали влияние на бизнес компании. Дополнительный риск видим в увеличение производственных расходов из-за высокой инфляции".

Однако эксперт банка позитивно смотрит на динамику цен на золото в 2022г. Значительный рост нервозности на глобальных рынках, по мнению Головинова, поддержит, как минимум, в I полугодии 2022г, стоимость золота. Это в свою очередь должно обеспечить высокую рентабельность бизнеса "Полюса".

"Долгосрочно продолжаем позитивно смотреть на компанию, однако, беря во внимание высокую степень экономической и рыночной неопределенности, наша целевая цена по акциям "Полюса" на этот год находится на пересмотре", - подчеркивает аналитик ПСБ.

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