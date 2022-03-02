Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги сырьевых экспортеров - ПСБ

Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги российских сырьевых экспортеров с умеренной долговой нагрузкой и крепким фундаментальным профилем: угледобытчиков, производителей минеральных удобрений и нефтегазовые компании, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

"Несмотря на введенные санкции, маловероятно, что объемы экспорта из РФ ключевых категорий товаров будут сильно снижены. Санкции в большей степени оказывают негативное влияние на внутренние сектора, чем внешние ввиду инфляции и девальвации рубля. При формировании нового портфеля или корректировки старого инвесторам стоит обратить внимание на бумаги сырьевых экспортеров с умеренной долговой нагрузкой и крепким фундаментальным профилем: угольщиков, производителей минеральных удобрений и нефтегазовые компании. Их выручка преимущественно формируется в валюте, а прямое влияние санкций на них ограничено, при этом конъюнктура на товарных рынках остается благоприятной", - пишет аналитик банка.

Среди угледобытчиков Соловьев выделяет "префы" "Мечела" и бумаги "Распадской". Их финансовые результаты за последний год показали сильную положительную динамику, чему способствовала благоприятная конъюнктура рынка угля. Сохраняющийся энергокризис в Китае, а также частичная приостановка энергоперехода в странах Европы, по мнению стратега, будут способствовать дальнейшему росту мировых котировок угля и соответствующему укреплению финансовых показателей этих компаний.

"Среди производителей минеральных удобрений обращаем внимание на бумаги "ФосАгро" и "Акрона". Доля их экспорта в страны Европы относительно невелика, поскольку ранее ЕС вводила высокие импортные пошлины с целью поддержки европейских производителей. При этом цены на удобрения следуют за ростом цен на сельскохозяйственную продукцию и продолжают находиться на высоком уровне. Мы ожидаем их сохранения на текущих высоких уровнях, что окажет положительное влияние на бумаги компаний", - указывает аналитик ПСБ.

При сохранении стабильности поставок в среднесрочной перспективе компании смогут адаптироваться к новым санкционным реалиям, считает Соловьев. Цены на энергоносители остаются на высоком уровне, что позволяет ожидать сохранение их денежных потоков у таких компаний. В такой ситуации инвесторы могут обратить внимание на акции "НОВАТЭКа", "ЛУКОЙЛа", "Газпром нефти" и "Татнефти".

"Повышенные инфляционные ожидания всегда оказывали поддержку ценам на товарных рынках, - подчеркивает эксперт ПСБ. - Кроме этого, дивидендный профиль компаний остается сильным и на текущих уровнях дивидендная доходность остается высокой. В условиях ограничений вывода дивидендов за рубеж, компании также смогут перенаправить часть прибыли на реализацию новых внутренних проектов, что даст им дополнительный драйвер роста бизнеса в долгосрочной перспективе".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.