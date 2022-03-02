"Фридом Финанс" понизил целевую цену акций Target до $252

"Фридом Финанс" понизил целевую цену акций Target Corp. до $252 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Мы неоднозначно оцениваем результаты Target за четвертый квартал. Показатели выручки недотянули до прогнозных значений, однако прибыль и прогнозы оказались выше ожиданий. Мы считаем, что, несмотря на активное развитие онлайн-продаж, прогнозы компании немного слишком оптимистичны. В условиях разгона инфляции и усиления конкуренции в отрасли, в том числе за рабочую силу, мы считаем, что реальная прибыль Target окажется ниже прогнозной. Кроме того, мы ожидаем, что потребительский спрос будет замедляться из-за сворачивания масштабных мер социальной поддержки и ужесточения монетарной политики в США. С учетом этого мы снижаем нашу целевую цену по акции Target Corporation до $252", - пишут эксперты.

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