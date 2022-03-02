.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Конъюнктура на рынке стали и угля продолжит стимулировать Мечел в 1К22 - "Атон"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
02 марта 2022 года 16:01
Конъюнктура на рынке стали и угля продолжит стимулировать Мечел в 1К22 - "Атон"
Сохраняющаяся благоприятная конъюнктура на рынке стали и угля продолжит стимулировать "Мечел" в течение I кв. 2022г, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон". "Консолидированная выручка Группы по итогам 2021г составила 402,1 млрд рублей, увеличившись на 51% относительно показателя предыдущего года. EBITDA составила 118,9 млрд рублей, также показав рост на 190% год к году. Рентабельность по EBITDA составила 30%, вдвое превысив рентабельность по EBITDA 2020г. Чистый долг за прошлый год снизился более чем на 50 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA опустилось до 2,3, что является для компании рекордно низким показателем за многие годы. Мы оцениваем данные результаты положительно. "Мечел" активно работает над снижением долговой нагрузки, что позволяет предприятию делать упор на интенсивное развитие. По нашим оценкам, сохраняющаяся благоприятная конъюнктура на рынке стали и угля продолжит стимулировать компанию в течение I кв. 2022г, а СД может утвердить дивиденды за 2021г в размере 58,89 руб./акц. в течение II кв. 2022г с потенциальным возобновлением выплат по обыкновенным акциям", - пишут аналитики "Атона". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МЕЧЕЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
02 марта 2022 года 19:06
Дефицит на рынке нефти может усилиться, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". "Цены на нефть марки Brent подскочили до $111 за баррель Brent на новостях о том, что мировые нефтетрейдеры испытывают проблемы с продажей российской нефти. Многие участники рынка опасаются покупать, перевозить или... читать дальше
.02 марта 2022 года 18:40
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку долгосрочных перспектив цены акций "Полюса", сообщается в комментарии банка. "Полюс" представил 2 марта финансовые результаты за IV квартал 2021г. За отчётный период выручка и EBITDA компании снизились как в квартальном, так и в годовом сравнении,... читать дальше
.02 марта 2022 года 18:01
Российские IT-компании могут урезать дивидендные выплаты в сложившейся политико-экономической ситуации, считает аналитик "Финама" Леонид Делицын. "Российской телекоммуникационной отрасли и отрасли информационных технологий предстоит очень необычный период, в который, вероятно, могут значительное... читать дальше
.02 марта 2022 года 17:20
Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги российских сырьевых экспортеров с умеренной долговой нагрузкой и крепким фундаментальным профилем: угледобытчиков, производителей минеральных удобрений и нефтегазовые компании, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев. "Несмотря на... читать дальше
.02 марта 2022 года 16:40
"Фридом Финанс" понизил целевую цену акций Target Corp. до $252 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Мы неоднозначно оцениваем результаты Target за четвертый квартал. Показатели выручки недотянули до прогнозных значений, однако прибыль и прогнозы оказались выше ожиданий. Мы считаем,... читать дальше
.02 марта 2022 года 15:17
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Chevron Corp. с целью $163 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,9%, стоп-приказ: $145,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты полагают, что на фоне текущей... читать дальше
.02 марта 2022 года 14:33
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4260-4310 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Индикатор RSI устремился к зоне перепроданности, а MACD больше не подает четкого сигнала к затуханию "медвежьего" тренда.... читать дальше
.02 марта 2022 года 13:45
Акции E.ON являются одной из наиболее интересных долгосрочных историй на европейском электроэнергетическом рынке, считают аналитики "Финама". "Серия M&A сделок и "стагнация" тарифной нормы прибыли в Германии стали важными драйверами расширения компании за пределы страны: на текущий момент каждый... читать дальше
.02 марта 2022 года 13:08
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Baidu Inc. с прогнозной стоимостью $214,04 за штуку, что предполагает потенциал роста 31% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Китайский интернет-гигант Baidu представил результаты за четвертый квартал... читать дальше
.02 марта 2022 года 12:34
Оператор АЭС CGN Power остается одним из фаворитов на китайском рынке акций, говорится в аналитическом материале "Финама". " Атомная энергетика, в отличие от ТЭС, не теряет поддержки правительства и остается следующим приоритетом Пекина после ВИЭ. Прогнозируется, что Китай сможет обогнать США по... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.