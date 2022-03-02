Конъюнктура на рынке стали и угля продолжит стимулировать Мечел в 1К22 - "Атон"

Сохраняющаяся благоприятная конъюнктура на рынке стали и угля продолжит стимулировать "Мечел" в течение I кв. 2022г, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон".

"Консолидированная выручка Группы по итогам 2021г составила 402,1 млрд рублей, увеличившись на 51% относительно показателя предыдущего года. EBITDA составила 118,9 млрд рублей, также показав рост на 190% год к году. Рентабельность по EBITDA составила 30%, вдвое превысив рентабельность по EBITDA 2020г. Чистый долг за прошлый год снизился более чем на 50 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA опустилось до 2,3, что является для компании рекордно низким показателем за многие годы. Мы оцениваем данные результаты положительно. "Мечел" активно работает над снижением долговой нагрузки, что позволяет предприятию делать упор на интенсивное развитие. По нашим оценкам, сохраняющаяся благоприятная конъюнктура на рынке стали и угля продолжит стимулировать компанию в течение I кв. 2022г, а СД может утвердить дивиденды за 2021г в размере 58,89 руб./акц. в течение II кв. 2022г с потенциальным возобновлением выплат по обыкновенным акциям", - пишут аналитики "Атона".

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