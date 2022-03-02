"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Chevron с целью $163

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Chevron Corp. с целью $163 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,9%, стоп-приказ: $145,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты полагают, что на фоне текущей геополитической ситуации нефтяные котировки могут продолжить движение вверх, что повлечет за собой рост котировок американских нефтяных компаний.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках растущего тренда. Открывать позицию рекомендуем при текущем уровне с целью $163. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $145,9 риск на портфель составит 0,13%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5", - указывают аналитики "Финама".

Chevron Corp.- вторая по капитализации американская нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь Exxon Mobil. Деятельность Chevron включает в себя добычу и переработку нефти и газа, нефтехимию, производство СПГ, а также развитие ВИЭ.

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