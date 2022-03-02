S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4260-4310п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4260-4310 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Индикатор RSI устремился к зоне перепроданности, а MACD больше не подает четкого сигнала к затуханию "медвежьего" тренда. Технически на графике S&P 500 обозначилась смена тренда на нисходящий, что подкрепляется усилением рыночных рисков. Ближайший уровень сопротивления находится на уровне 4460 пунктов, где встречаются 200-дневная скользящая средняя и верхняя граница нисходящего канала. Преодоление этой отметки может свидетельствовать о развороте нисходящего тренда. Если этого не произойдет, бенчмарк продолжит движение в границах нисходящего канала", - пишут аналитики.

Эксперты также напоминают, что несмотря на снижение фондовых индексов США на торгах 1 марта, энергетические компании уверенно росли относительно широкого рынка на фоне по-прежнему высоких цен на нефть. Решение Международного энергетического агентства о высвобождении 60 млн баррелей сырья из своих запасов не оказало значительного давления на котировки черного золота. Основным драйвером роста цен остаются опасения по поводу возможного ограничения предложения, что, в свою очередь, способствует ухудшению настроений покупателей. Аппетит инвесторов к риску несколько снизился, что привело к росту котировок государственных облигаций США на фоне сохраняющихся геополитических рисков и ожиданий относительно смягчения риторики ФРС.

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