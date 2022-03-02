Рубль, возможно, удержится ниже 100 руб./$1 на торгах в среду- ПСБ

Российская валюта попытается удержаться в диапазоне 90-100 руб./$1 в среду, характер торгов вновь будут определять действия экспортеров, говорится в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

Также эксперт отмечает, что ввиду вводимых санкций долларовое предложение может начать снижаться.

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