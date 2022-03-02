Риски подъема котировок нефти к уровням $120-128/барр. высоки - ПСБ

Риски подъема котировок нефти марки Brent к уровням $120-128 за баррель (пикам 2012-2013 гг.) высоки, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Риск сокращения экспорта российской нефти в ближайшие недели способствует расширению геополитической премии, уводя на второй план другие новости. Так, ведущие страны во вторник договорились об освобождении части нефтяных резервов: согласно заявлению МЭА, на рынок поступит 60 млн баррелей нефти, по 2 млн баррелей в течение 30 дней. Впрочем, учитывая более значительный экспорт из России (около 5 млн баррелей/сутки сырой нефти и чуть менее 3 млн баррелей/сутки нефтепродуктов), данная мера вряд ли поможет "охладить" рынок без нормализации поставок из России. Заседание ОПЕК+ в среду также вряд ли сможет переломит тенденцию к росту цен на нефть. На этом фоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent развивает рост, перспектива обновления пиков 2012-2013 гг. (района $120-128 за баррель) выглядит все более явной", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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