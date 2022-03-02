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02 марта 2022 года 09:42
Возможно ослабление рубля до 105-110 руб./$1 в среду утром - "Алго Капитал"
Возможно ослабление курса рубля к доллару в пределах 3,5-9% (до уровней 105-110 руб./$1) на открытии торговой сессии в среду, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. Позднее возможна стабилизация курса у достигнутых уровней, дальнейшая динамика будет зависеть от новостного фона, отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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