Возможно ослабление рубля до 105-110 руб./$1 в среду утром - "Алго Капитал"

Возможно ослабление курса рубля к доллару в пределах 3,5-9% (до уровней 105-110 руб./$1) на открытии торговой сессии в среду, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Позднее возможна стабилизация курса у достигнутых уровней, дальнейшая динамика будет зависеть от новостного фона, отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.