Акции РусГидро - долгосрочная ставка на дивиденды - ПСБ

Акции "РусГидро" могут быть интересны инвесторам как долгосрочная ставка на дивиденды, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"РусГидро" представила финансовые результаты по МСФО по итогам 2021 года, которые по выручке и EBITDA оказались лучше ожиданий рынка (на фоне восстановления выработки электроэнергии и увеличения цен на нее), но по чистой прибыли - хуже ожиданий рынка (на фоне признания убытка от обесценения основных средств), - отмечают эксперты в комментарии ПСБ. - Эмитент сохраняет планы направить на дивиденды по итогам 2021 года не менее 50% чистой прибыли. В качестве дивидендной базы будет скорректированная чистая прибыль, дивидендная доходность формируется на уровне 13,6% при цене закрытия в прошлую пятницу на Мосбирже. В долгосрочной перспективе акции компании интересны как дивидендная история".

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