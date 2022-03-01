BCS Express назвал топ-5 акций США на текущую неделю

Аналитики BCS Express назвали топ-5 американских компаний, акции которых интересны на текущей неделе. В частности, это Microsoft, NVIDIA, Barrick Gold, Merck и Cigna, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Американский рынок просел в I квартале на фоне ускорения инфляции, перспектив подъема ставок, которые провоцируют ротацию из акций роста в более стабильные истории. Несмотря на то, что во многом они представляют технологический сектор, подешевевшие лидеры последнего вновь привлекают инвесторов", - пишут эксперты.

Компания Microsoft Corp. стоит почти на 15% дешевле, чем на январском пике, отмечается в комментарии. Консенсус-прогноз находится 23% выше текущих уровней. Производитель Windows платит дивиденды, хотя и скромные. По итогам IV квартала cовокупная выручка и прибыль, а также показатели всех подразделений, включая облачное, были лучше консенсус-прогнозов. Собственные ожидания компании на текущий квартал также превзошли оценки аналитиков инвестдомов.

"Котировки NVIDIA Corp. почти на 30% ниже ноябрьского пика. Чипмейкер отчитался о рекордных результатах в последние три месяца 2021 г. В текущем квартале NVIDIA прогнозирует выручку в размере $8,1 млрд, плюс-минус 2%, с валовой прибылью в 65,2%, а скорректированный показатель - 67%. Уолл-стрит ожидала выручку на уровне $7,3, а скорректированный EPS на уровне $1,19. Драйверами роста остается высокий спрос на продукцию NVIDIA и все большее погружение в сегмент дата-центров и развитие метавселенной", - указывают стратеги BCS Express.

Военная операции России в Украине усилила спрос на защитные активы. В моменте золото дорожало до $1970, а сейчас находится на отметке $1920, оставаясь в районе годовых максимумов. Кроме того, инфляция в США в январе достигла максимумов за 40 лет, поднявшись к 7,5%. По мнению аналитиков, на этом фоне золото может рассматриваться инвесторами как составляющая защитной части портфеля. Поучаствовать в его росте можно через акции золотодобытчиков. Ярким представителем индустрии является Barrick Gold Corporation - компания, которая занимается добычей и продажей золота, разведкой и разработкой месторождений, а также производит медь.

На фоне роста инфляции и перспектив подъема ставок эксперты BCS Express обращают внимание на бумаги, нейтральные к негативным последствиям роста потребительских цен. В частности, это акции фармацевтической компании Merck & Co. и страховщика Cigna Corporation.

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