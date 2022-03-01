Устойчивая финансовая позиция поможет Сбербанку успешно преодолеть кризисную ситуацию - Альфа-банк

Устойчивая финансовая позиция поможет Сбербанку успешно преодолеть кризисную ситуацию, считает аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.

"Сбербанк 2 марта представит финансовые результаты за 4К21 и 2021г по МСФО и проведет телефонную конференцию. Согласно нашему прогнозу, чистая прибыль за 4К21 составит 254 млрд руб. (при ROE 18,4%), в результате чего банк покажет рекордную чистую прибыль на уровне 1 232 млрд руб. (при ROE 23%). Мы считаем, что Сбер продолжил выигрывать от повышения процентных ставок в рублях и благоприятных трендов в части качества кредитов в 4К, в результате чего ЧПМ вырастет, по нашему прогнозу, на 4 б. п. к/к при стоимости риска на уровне 0,8%. Комментарии менеджмента по поводу последствий санкций - ключевой фокус рынка сейчас, на наш взгляд", - пишет эксперт инвестбанка.

Кипнис полагает, что устойчивая финансовая позиция Сбербанка поможет ему успешно пройти и этот кризис, в частности:

- сильный коэффициент достаточности капитала (~14% CET1 против норматива 8%),

- кредиты/депозиты на уровне 92%,

- умеренно позитивная чувствительность чистого процентного дохода к параллельному повышению процентных ставок в рублях,

- близкий к нулю портфель розничных кредитов в валюте,

- покрытие более 75% годовых операционных расходов комиссионным доходом.

"Более того, мы считаем, что сильные цены на сырьевых рынках до сих поддерживают кредитное качество сырьевых производителей, на долю которых приходится примерно 40% корпоративного кредитного портфеля Сбера. Мы не исключаем, тем не менее, что Сбер может отложить решение по дивидендам за 2021г до 2П22, учитывая текущую волатильность рынка", - подчеркивает эксперт Альфа-банка.

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