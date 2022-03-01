Рост бизнеса Coinbase нестабилен - "Открытие Инвестиции"

Рост бизнеса Coinbase нестабилен, и нет оснований полагать, что высокие объемы, наблюдавшиеся в IV квартале 2021г, сохранятся в дальнейшем, полагает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Иван Авсейко.

"Сильные результаты за 4К2021 американского оператора криптовалютной биржи Coinbase были показаны на фоне растущих операционных расходов, которые компания продолжит наращивать в 2022г. Финансовые результаты в виде комиссионных доходов Coinbase сильно коррелируют с ценами на криптовалюту, а относительно низкие цены на биткоин с начала 2022г указывают на более слабую выручку в 1К2022г. Учитывая значительную волатильность рынка криптовалют, рост бизнеса Coinbase нестабилен, и нет оснований полагать, что высокие объемы, наблюдавшиеся в четвертом квартале, сохранятся", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Coinbase прогнозирует на 2022г среднее количество розничных клиентов на уровне 5,0-15,0 млн по сравнению с 8,4 млн в 2021г, а средний чистый доход от транзакций на одного клиента ожидается на уровнях ниже 2021г, подчеркивает Авсейко. Компания также ожидает, что транзакционные расходы в 2022г составят 20% дохода по сравнению с 17% в 2021г.

"Рынок, вероятно, ожидал большего прогнозного роста, однако реакция инвесторов в акциях в целом умеренно-негативная. C начала года акции Coinbase снизились на 24,41%, а индекс S&P 500 - на 8,23%. За 12 месяцев бумаги компании подешевели на 23,69%, как и с момента IPO в апреле 2021 года. По акциям Coinbase 20 рекомендаций "покупать", 2 - "продавать", 5 - "держать", свидетельствуют данные в терминале Bloomberg. 12-месячный консенсус-таргет составляет $304,90, что на 59,8% выше текущей цены ($190,77)", - указывает аналитик "Открытие Инвестиции".

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