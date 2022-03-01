Альфа-банк негативно оценивает перспективы цены бумаг VEON в текущей ситуации, говорится в обзоре банка.

"VEON 28 февраля представил финансовые результаты за 4К21. Выручка опередила консенсус-прогноз на 0,7%, тогда как EBITDA оказалась на 2,6% ниже ожиданий. Выручка мобильного бизнеса Beeline в России ожидаемо показала продолжающееся улучшение трендов г/г, однако потеря доли рынка по показателю выручки продолжилась. VEON не будет выплачивать дивиденды за 2021г, заявив, что текущая ситуация требует накопления денежных средств для снижения долга (58% валового долга VEON или примерно $4,1 млрд номинировано в долларах). Мы считаем, что компания подвержена высокому риску в текущей ситуации в мире, учитывая динамику спроса в России и Украине, негативный эффект курсовых разниц, рост стоимости долга и вероятное замедление инвестиций по всему портфелю", - пишут аналитики банка Анна Курбатова и Олеся Воробьева.

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