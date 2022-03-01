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01 марта 2022 года 12:06
Отчетность Fix Price не окажет влияния на бумаги компании - "Финам"
Финансовая отчетность Fix Price за 4К21 не окажет влияния на GDR компании, считает аналитик "Финама" Сергей Кауфман. "1 марта Fix Price отчитался по МСФО за IV квартал 2021г. Выручка ритейлера выросла на 14,5% г/г до 66,5 млрд руб., EBITDA - на 16,8% до 13,4 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 12,1% до 5,1 млрд руб. При этом сильную динамику показывает марижнальность EBITDA, которая выросла на 0,4 б.п. за год. Рост выручки происходил как за счет увеличения числа магазинов на 17,7% г/г, так и за счет умеренного роста сопоставимых продаж. При этом динамика LFL показателей существенно замедлилась в основном за счет высокой базы прошлого года", - отмечает эксперт. Кроме того, Fix Price объявил финальные дивиденды объемом 6,8 руб. на GDR, что соответствует 2,4% доходности - ниже ожиданий рынка, указывает Кауфман. Норма выплат по итогам года составила 73% прибыли против 186% годом ранее, что, на взгляд аналитика, частично объясняется снижением FCF на 21% г/г из-за роста запасов. "Отчетность Fix Price на данный момент имеет вторичное для ее GDR значение. Они, как и весь российский рынок, находятся под беспрецедентным давлением из-за новых санкций и ухода иностранных инвесторов. Кроме того, резкий рост ключевой ставки, ослабление рубля и ожидаемое замедление экономики РФ добавляют неопределенности относительно будущего компании", - пишет эксперт "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-FIX/PRICE-GDR-АНАЛИТИКА
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