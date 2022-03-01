Котировки нефти, возможно, останутся в диапазоне $98-100/барр. во вторник - BCS Express

Котировки нефти марки Brent, возможно, останутся в диапазоне $98-100 за баррель на торгах во вторник, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Цены на нефть в понедельник подскочили на фоне высокого уровня геополитической напряженности. Рынок оценивает риски перебоев с поставками российской нефти из-за политического конфликта. Усиливают опасения новости о том, что крупные нефтяные мэйджоры выходят из российских нефтегазовых проектов. Также наблюдается аномальный скачок стоимости фрахта нефтяных танкеров, - пишет аналитик инвестиционной компании. - В абсолютном выражении цены на нефть марки Brent во вторник ниже, чем в предыдущий день. Это связано с переходом на майские фьючерсы, которые торговались чуть ниже апрельских. Ожидается, что страны ОПЕК+ продолжат наращивать добычу в следующем месяце, что может смягчить существующий на рынке дефицит. После высокой волатильности в предыдущие дни рынок может смягчиться во вторник, участники будут продолжать оценивать ситуацию, но уже в более спокойном режиме. Котировки нефти марки Brent могут оставаться в диапазоне $98-100 за баррель".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.