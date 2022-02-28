Акции Норникеля могут обеспечить защиту от обесценивания рубля - BCS Express

Акции "Норильского никеля" могут обеспечить защиту инвесторов от обесценивания рубля, полагают аналитики BCS Express.

"Учитывая обвал фондового и валютного рынков России, инвесторы находятся в поиске защитных акций. По отношению к обесценивающемуся российскому рублю к иностранной валюте (доллар США поднимался выше отметки в 100 руб.) акции "Норникеля" могут создать защиту для инвестора. Поддержкой является бизнес компании по добыче металлов и его высокая доля в общемировом производстве", - пишут эксперты инвесткомпании.

Учитывая большую долю компании в мировых поставках металлов, введение санкций против нее, по мнению аналитиков, маловероятно, так как это вызовет ажиотажный рост цен на эти металлы. Компания получает выручку в иностранной валюте, что в текущей ситуации "играет ей на руку" при конвертации в рубли.

"Компания не против поделиться своими доходами с акционерами, - отмечается в комментарии. - Дивиденды "Норникеля" по итогам 2021г ожидаются около 1500 руб. на акцию, что соответствует около 12% дивдоходности по текущим уровням, а до падения котировок доходность составляла около 6,7%. Cтоит отметить, что "Норильский никель" является частной компанией и государство не гарантирует поддержку его бизнеса в критической ситуации. После открытия торгов допускаем сильное падение всего рынка, в том числе и бумаг "Норникеля", но стоит ожидать, что достаточно быстро они могут восстановиться, учитывая историческую опережающую динамику по сравнению с индексом Мосбиржи".

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